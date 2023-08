Il Papa oggi a Lisbona per la Giornata mondiale della Gioventù 2023

Il Pontefice arriverà in Portogallo alle 10 locali (le 11 in Italia) e verrà accolto dal presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa. Il primo discorso di Bergoglio è atteso alle 13.15 italiane. In omaggio alla sua visita, promulgata nel Paese la legge di amnistia e indulto. Gli organizzatori della Gmg stimano la presenza di un milione di giovani cattolici arrivati da tutto il mondo ascolta articolo

Comincia oggi il viaggio di Papa Francesco in Portogallo per la Giornata Mondiale della Gioventù. Dopo la partenza alle 7.50 dall’aeroporto di Roma Fiumicino, il Pontefice arriverà a Lisbona alle 10 locali (le 11 in Italia). Il primo discorso di Bergoglio è atteso alle 13.15 italiane (LO SPECIALE SUL PAPA).

Il programma di oggi All’arrivo all’aeroporto, il Papa verrà accolto dal presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa. Dopo la cerimonia di benvenuto, ci sarà l'incontro ufficiale tra il Pontefice e il presidente al Palacio Nacional de Belem. Alle 12.15 (le 13.15 in Italia) il Papa incontrerà al Centro Cultural de Belem circa mille persone tra autorità politiche e religiose, corpo diplomatico, imprenditori e rappresentanti della società civile. Sarà questo il primo discorso di Bergoglio. Nel pomeriggio, dopo il pranzo, Papa Francesco incontrerà in Nunziatura il presidente dell'Assemblea della Repubblica Augusto Ernesto dos Santos Silva (alle ore 16.30 ora locale). A seguire vedrà il primo ministro António Costa. Quindi alle 17.30 (le 18.30 in Italia) Papa Francesco si recherà al Monastero Reale di Santa Maria de Belém, comunemente chiamato Mosteiro dos Jerónimos, dove incontrerà i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, per la celebrazione dei Vespri, ultimo appuntamento della giornata. vedi anche Giornata mondiale della Gioventù 2023: programma, logo e tema

La Giornata Mondiale della Gioventù Francesco sarà quindi a Lisbona per la Giornata mondiale della gioventù (Gmg), che è iniziata ieri e si chiuderà il 6 agosto. Gli organizzatori stimano la presenza di un milione di giovani cattolici arrivati da tutto il mondo, anche se al momento le iscrizioni sono molto più basse. Al centro la fede, con tutti i dubbi e le speranze delle nuove generazioni, anche dopo lo tsunami del Covid. La Gmg di Lisbona si presenta come la più sostenibile di sempre. A parte le fontanelle che sostituiranno le bottigliette di plastica e la misurazione quotidiana dell'impronta di carbonio, l'organizzazione è pronta a piantumare alberi per compensare i danni all'ambiente che un evento di queste dimensioni, il più grande nella storia del Portogallo, inevitabilmente causerà. Sarà quindi la Gmg all'insegna del clima, della tecnologia, con l'utilizzo negli incontri anche del metaverso, ma il tema più caldo resta quello della pace. Tra le migliaia di giovani ci sono anche cinquecento ucraini. A Lisbona sono attesi anche alcune decine di giovani cattolici dalla Russia. Non è escluso che il Papa possa incontrare queste due delegazioni. Come anche è verosimile, anche se non è nel programma ufficiale, un incontro tra il Pontefice e le vittime di abuso. Oltre agli incontri di fede ci saranno momenti di arte e di spettacolo. Per gli italiani prevista anche l'esibizione del giovane Lda. Invece dal mondo dello sport è arrivato a sorpresa un video dell'attaccante del Milan Olivier Giroud che ricorda il ruolo della fede nella sua vita, importante come il calcio, e invita i giovani a diventare "atleti di Dio". vedi anche Giornata mondiale della Gioventù 2023, cosa sapere sull’inno

L’amnistia Intanto, il presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha promulgato la legge di amnistia e indulto che prima il governo e poi il Parlamento nazionale avevano discusso e approvato in omaggio alla visita di Papa Francesco. La legge aveva sollevato alcuni dubbi rispetto alla sua costituzionalità, perché prevede sconti di pena solo per giovani detenuti in età compresa fra i 16 e i 30 anni. La stessa Presidenza della Repubblica, in una nota pubblicata sul suo sito ufficiale, sottolinea che non si può escludere la possibilità di rivedere ed eventualmente estendere il provvedimento, nel caso in cui venga considerato lesivo del principio di uguaglianza. Nella stessa nota si esprime rammarico per non essere riusciti a rendere effettiva la legge prima del 1 settembre prossimo, data in cui entrerà in vigore. La misura stabilisce un anno d'indulto per le pene fino a otto anni di carcere e un'amnistia per illeciti amministrativi per i quali sono previste multe fino a mille euro o un anno di prigione. Restano esclusi da tali benefici i detenuti che si siano macchiati di delitti di particolare gravità o efferatezza come omicidi, violenza domestica, mutilazione genitale, sequestro di persona, matrimonio forzato e altri atti contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, discriminazione, incitamento all'odio, traffico d'influenze, riciclaggio e corruzione. vedi anche Giornata Mondiale Gioventù, 65mila italiani a Lisbona con Bergoglio