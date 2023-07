Giornata mondiale della Gioventù 2023: programma, logo e tema

Sarà ricca di appuntamenti la 38esima edizione della manifestazione che unisce ragazzi da tutto il mondo e quest’anno si svolge dal 1° al 6 agosto a Lisbona, in Portogallo. Presente anche Papa Francesco, che ha in programma diversi incontri con i ragazzi tra cui la via Crucis, la Veglia e la Messa conclusiva, al Parque Tejo. Tutti gli incontri rimandano alla citazione dal Vangelo di San Luca, scelta come tema di tutta la rassegna

Saranno centinaia di migliaia i giovani pellegrini che da domani parteciperanno alla 38esima Giornata mondiale della Gioventù , in programma a Lisbona dal 1° al 6 agosto: tantissimi gli appuntamenti per una manifestazione che unirà ragazzi provenienti da 151 Paesi. Ci sarà anche Papa Francesco, che arriverà in Portogallo il 2 agosto e farà visita al Santuario di Fatima il 5, come ha annunciato Matteo Bruni, direttore della Sala stampa Vaticana.

Ma cosa c’è nel programma della Giornata Mondiale della Gioventù? Il 1° agosto è prevista la Messa di apertura, presieduta dal cardinale patriarca di Lisbona, Manuel Clemente, alle ore 19. Nelle prime tre giornate, tra il 2 e il 4 agosto, ci saranno incontri “Rise Up” al mattino, organizzati nelle chiese e negli altri spazi vicini ai luoghi di accoglienza dei pellegrini per riflettere sui temi affrontati durante il pontificato di Papa Francesco, quali Ecologia Integrale, Amicizia Sociale e Misericordia. Il primo incontro tra il Papa e i giovani è previsto alle 17.45 di giovedì 3 agosto al Parque Eduardo VII e prenderà il nome di “Accoglienza”. Il giorno successivo, venerdì 4 agosto, in programma la Via Crucis alle 18 sempre con Papa Francesco al Parque Eduardo VII. Sabato 5 agosto sarà invece dedicato alla Veglia: nel pomeriggio è previsto il pellegrinaggio dei giovani verso il Parque Tejo, con l’adorazione del Santissimo Sacramento che inizierà alle 20.45 assieme al Santo Padre. La messa di chiusura della Giornata Mondiale della Gioventù, prevista per le ore 9 di domenica 6 agosto al Parque Tejo, sarà presieduta da Papa Francesco. Alle 16.30, invece, il Santo Padre ha previsto un momento di incontro con i volontari della Giornata presso il “Passeio marítimo” di Algés. Oltre al programma ufficiale c’è anche il Festival della Gioventù, che prevede una serie di eventi culturali, religiosi e sportivi, e la Città della Gioia, un momento di perdono e riflessione per tutti i giovani organizzato nell’area di Belém dal 1° al 4 agosto. Il Papa confesserà anche alcuni Giovani al Jardim Vasco da Gama alle ore 9 di venerdì 4 agosto.

Il tema

La Giornata ha come tema la citazione scelta dal Papa Francesco e proveniente dal Vangelo di San Luca: “Maria si alzò e andò in fretta”. Il riferimento è alla Visitazione, il momento in cui Maria riceve la visita di sua cugina Elisabetta. L’episodio segue l'Annunciazione, quando l’angelo annuncia a Maria che diventerà la madre del Figlio di Dio, ed è un chiaro rimando anche all’ultima Gmg, svoltasi a Panama nel 2019, che aveva scelto proprio questo tema.

Il logo

A questo rimanda anche il logo della Gmg lisbonese, che ha come elemento centrale la Croce. Questa è attraversata da un sentiero dove appare lo Spirito Santo ed è un invito ai giovani a uscire dalla comodità e a essere protagonisti nella costruzione di un mondo più giusto e fraterno, come ha spiegato l’autrice, la designer portoghese Beatriz Roque Antunes. Il verde, il rosso e il giallo rimandano alla bandiera del Portogallo. Presente inoltre il Rosario, che ricorda la devozione dei portoghesi per la Madonna di Fatima, e una forma dinamica che rievoca lo Spirito Santo. Al centro c’è Maria, disegnata come una giovane donna per rappresentare la sua figura così come ritrattata nel Vangelo di san Luca e per favorire una maggiore identificazione con i giovani. Il disegno esprime la giovinezza della sua età ed è leggermente inclinata, per mostrare la sua risolutezza.