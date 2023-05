Papa Francesco sarà alla Giornata mondiale della Gioventù a Lisbona

Il programma del Papa

Papa Francesco, quindi, anticiperà di un giorno il suo viaggio in Portogallo in occasione della Giornata mondiale della gioventù. Il suo arrivo, infatti, era previsto per il 3 agosto, ma sia la Santa Sede che la Presidenza della Repubblica portoghese hanno annunciato oggi che il Papa arriverà a Lisbona la mattina del 2. Il sito di Rádio Renascença, stazione radiofonica della Conferenza episcopale portoghese, dice che "periferie e cultura" sono i motivi di questo cambio nell'agenda del Papa, il quale ha ricevuto diversi inviti a visitare realtà sociali difficili e a incontrarsi con personalità del mondo della cultura. E perciò ha deciso di prolungare la sua permanenza nel paese, che sarà di cinque giorni e che vedrà diversi momenti d'incontro accanto agli eventi protocollari. La 38/a edizione della Gmg si svolgerà a Lisbona durante la prima settimana di agosto e si concluderà proprio con la messa solenne che papa Francesco celebrerà il 6 agosto in un parco alla periferia della capitale portoghese.