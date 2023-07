Ucraina, Papa Francesco: grande offesa a Dio la guerra del grano

"Non cessiamo di pregare per la martoriata Ucraina dove la guerra distrugge tutto, anche il grano. E questa è una grande offesa a Dio perché il grano è dono Suo per sfamare l'umanità e il grido di milioni di fratelli e sorelle che soffrono la fame sale fino al cielo. Faccio appello ai miei fratelli, le autorità della Federazione russa affinché sia ripristinata l'iniziativa del Mar Nero e il grano possa essere trasportato in sicurezza", le parole di Papa Francesco al termine dell'Angelus. (IL PAPA IN DIRETTA FACEBOOK)