Papa Francesco: “Politica non dimentichi gli anziani, non sono scarti”

"Non accada che, a furia di inseguire a tutta velocità i miti dell'efficienza e della prestazione, diventiamo incapaci di rallentare per accompagnare chi fatica a tenere il passo", ha detto il Pontefice durante la messa in San Pietro per la terza Giornata mondiale dei nonni e degli anziani ascolta articolo

Nella messa in San Pietro per la terza Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, Papa Francesco ha richiamato "a vigilare perché nelle nostre vite e nelle nostre famiglie non vengano emarginati i più anziani". "Stiamo attenti che le nostre città affollate non diventino dei concentrati di solitudine - ha affermato il Pontefice - non succeda che la politica, chiamata a provvedere ai bisogni dei più fragili, si dimentichi proprio degli anziani, lasciando che il mercato li releghi a 'scarti improduttivi'". "Non accada che, a furia di inseguire a tutta velocità i miti dell'efficienza e della prestazione, diventiamo incapaci di rallentare per accompagnare chi fatica a tenere il passo", ha aggiunto Bergoglio.

Papa Francesco: “Non dimentichiamo i nonni e gli anziani” Il Papa ha invitato a sconfiggere "gli individualismi e gli egoismi", cosa che "ci aiuta a generare un mondo più umano e fraterno". "Per favore, mescoliamoci, cresciamo insieme”, ha esortato il Papa. "Fratelli, sorelle, la Parola divina ci invita a non separare, a non chiuderci, a non pensare di potercela fare da soli, ma a crescere insieme - ha detto ancora - Ascoltiamoci, dialoghiamo, sosteniamoci a vicenda. Non dimentichiamo i nonni e gli anziani: per una loro carezza tante volte siamo stati rialzati, abbiamo ripreso il cammino, ci siamo sentiti amati, siamo stati risanati dentro". "Loro si sono sacrificati per noi e noi non possiamo derubricarli dall'agenda delle nostre priorità", ha continuato Papa Francesco. approfondimento Il Papa all'Angelus ricorda le bombe su Roma: "Basta flagello guerra"

Papa Francesco prima della messa ha salutato Lucilla Macelli (100 anni) - ©Ansa

“Gli anziani non vivano di rimpianti e di rimorsi” "Penso agli anziani e ai nonni, che hanno già fatto un lungo tratto di strada nella vita e, se si voltano indietro, vedono tante cose belle che sono riusciti a realizzare, ma anche delle sconfitte, degli errori, qualcosa che - come si dice - 'se tornassi indietro non rifarei'", ha detto Bergoglio invitando "ad accogliere con serenità e pazienza il mistero della vita" e a "non vivere di rimpianti e di rimorsi". "La vecchiaia è un tempo benedetto anche per questo: è la stagione per riconciliarsi, per guardare con tenerezza alla luce che è avanzata nonostante le ombre, nella fiduciosa speranza che il grano buono seminato da Dio prevarrà sulla zizzania con cui il diavolo ha voluto infestarci il cuore". approfondimento Erri De Luca: “È il tempo di un'alleanza tra nonni e nipotini"