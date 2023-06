Emanuela Orlandi, il fratello: "spero che Papa ne parli all'Angelus

“Mi auguro che dica due parole di speranza e ho la sensazione che lo farà perché lui, per la prima volta, ha aperto un'inchiesta sul rapimento ed evidentemente vuole fare chiarezza”, ha detto Pietro Orlandi al sit-in il largo Giovanni XXIII per i 40 anni dalla scomparsa della sorella

“Come la prima volta, arriveremo a piazza San Pietro - spiega Pietro Orlandi - io mi auguro che Papa Francesco dica due parole di speranza ed ho la sensazione che lo farà perché lui, per la prima volta, ha aperto una inchiesta sul rapimento di Emanuela ed evidentemente vuole fare chiarezza. Sarebbe un segnale positivo se oggi la ricordasse e avrebbe un peso anche rispetto a situazioni che sembrano critiche come la questione dell’istituzione della Commissione di inchiesta”.

"La cosa che mi colpisce anche se magari saremo di meno, sono le tantissime persone che sono venute da fuori Roma e da fuori Italia – ha aggiunto Pietro Orlandi – Ci sono persone da Pescara, Venezia, dalla Germania, da Taranto, Milano, Lugano, Napoli, La Spezia, Cagliari, Udine, Giulianova Viareggio, Londra e persino dalla Romania", ha detto poi rivolgendosi ai molti supporter. "I silenzi - ha anche dichiarato - non servono, se dopo 40 anni siamo ancora qua è perché non solo io ma tanta gente come voi non accetta passivamente le ingiustizie". Orlandi ha spiegato anche di voler "chiarire alcune situazioni", in particolare riguardo al clamore suscitato dalle sue parole su San Giovanni Paolo Il. "Non dovrebbero esserci nel 2023 persone intoccabili - ha detto - anche perché io le persone le guardo senza l'abito che portano, senza l'abito le persone sono tutte uguali". "Se il Senato fa un passo indietro, le manifestazioni le andiamo a fare sotto al Senato: vorrebbe dire che uno Stato è suddito di un altro Stato. Ricordo - ha proseguito Orlandi - che la commissione di inchiesta è su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori".