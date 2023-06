Negli anni sono state percorse diverse piste investigative, rivelatesi poi inconsistenti o sbagliate. Chi l'ha rapita? E perché lo ha fatto? Qual è stato il ruolo di Enrico De Pedis, boss della banda della Magliana? È possibile che la giovane cittadina vaticana sia stata la vittima di un pedofilo? Domande che ancora non hanno una risposta. La riapertura dell’indagine, che, per la prima volta, vede affiancate la procura di Roma e quella vaticana, promette di far luce su questi interrogativi

Un caso diverso da tutte le altre sparizioni

Un recente studio, realizzato da un pool di esperti di cold case, ha messo in evidenza che tra il maggio e il giugno del 1983, solo a Roma, scomparvero nel nulla 16 ragazze con una età compresa tra i 14 e i 18 anni. Ma secondo l’ex magistrato Giancarlo Capaldo, che per diversi anni si è occupato del caso Orlandi, il rapimento di Emanuela “non rientra in quella terribile casistica". "Perché solo per lei" - ricorda l’ex Procuratore di Roma - "abbiamo assistito a una richiesta di riscatto, cosa non avvenuta per le altre ragazze”.

La rabbia e la speranza della famiglia Orlandi

Mentre nuove ipotesi investigative tracciano scenari inquietanti e tutti ancora da verificare, restano il dolore, la speranza e la rabbia della famiglia Orlandi, che cerca una giustizia negata da troppo tempo. Pietro Orlandi, fratello maggiore di Emanuela, non vuole arrendersi: “Continuerò a cercarla presumendo che sia viva, perché se non trovo il corpo, anche un solo ossicino di mia sorella, devo sperare che sia ancora viva”.