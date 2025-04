Brasile, bambina di 8 anni inala deodorante per una sfida social e muore

Inutili i tentativi di rianimazione. La Polizia ha aperto un'indagine per fare chiarezza sulla dinamica e identificare chi ha pubblicato la challenge

In Brasile una bambina di 8 anni è morta per partecipare a una sfida social. Sarah Raissa Pereira de Castro ha subito un arresto cardiorespiratorio dopo aver inalato uno spray deodorante. È stata trasportata all'ospedale regionale di Ceilândia Qui dove è stata rianimata circa un'ora dopo l'incidente, ma senza miglioramenti neurologici. La morte cerebrale è stata poi confermata dai medici.

A che punto è l'indagine della polizia

Intanto la Polizia ha aperto un'indagine per accertare le circostanze del decesso, al fine di chiarire in che modo la minore abbia avuto accesso alla "sfida del deodorante" e identificare i responsabili della pubblicazione online. Un episodio simile si verificò anche nel 2022 quando un bambino di 10 anni, João Victor Santos, morì dopo aver inalato aerosol troppo a lungo, sempre per una gara lanciata sui social.