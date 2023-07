Giornata Mondiale Gioventù, 65mila italiani a Lisbona con Bergoglio

Ad accompagnare la delegazione italiana - che vede rappresentate 180 Diocesi - 106 Vescovi insieme a sacerdoti, religiose e religiosi, educatori e animatori. Nella capitale portoghese avranno come punto di riferimento "Casa Italia", un luogo dove trovare informazioni e materiali, risolvere problemi, oltre che per incontrarsi, stare insieme e condividere esperienze, anche con chi è rimasto a casa o sui social grazie al wifi gratuito. Ubicata in una scuola gestita dalla Suore di Santa Dorotea della Frassinetti in rua Artilharia, a "Casa Italia" - che sarà ben riconoscibile grazie agli allestimenti ideati e realizzati dagli studenti dell'Accademia di arti grafiche del Patronato San Vincenzo di Bergamo - saranno operativi la segreteria del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile che offrirà assistenza agli accompagnatori e ai responsabili dei gruppi, un ufficio dell'Ambasciata e un presidio medico.

Occhi puntati, poi, sulle delegazioni dell'Ucraina e della Russia. Dal Paese "martoriato", come lo definisce sempre Papa Francesco, arriveranno in cinquecento, per lo più ragazze e giovani sacerdoti perché la legge marziale non consente viaggi ai giovani uomini. Dalla Russia, che è sempre stata presente alle Gmg, non si hanno indicazioni ufficiali ma si parla di una presenza di alcune decine di giovani.

Ufficialmente ne sono iscritti ad oggi 330mila ma, come sempre, la maggior parte si iscriverà all'ultimo momento o non lo farà affatto pur prendendo parte all'evento. Il gruppo più numeroso è quello dei giovani portoghesi, a seguire gli spagnoli e al terzo posto, con 65mila ragazzi pronti a partire, c'è l'Italia.

La preghiera per la pace



Sabato 5 agosto il Papa tornerà a Fatima, dopo la visita del 2017, proprio per pregare per la pace. "Mi piacerebbe vedere a Lisbona un seme del mondo del futuro. Un mondo dove l'amore sia al centro, dove possiamo sentirci sorelle e fratelli. Siamo in guerra, abbiamo bisogno di qualcos'altro", ha detto il Papa in un videomessaggio. Poi ha chiesto ai ragazzi di non lasciare posto nella vita "per l'egoismo né per la pigrizia". Bergoglio sarà in Portogallo dal 2 al 6 agosto.

L'attenzione all'ambiente

Si tratta della prima Gmg dopo la pandemia e avrà un occhio di riguardo verso la sostenibilità. Al posto del materiale cartaceo vi sarà una app, i ragazzi potranno misurare ogni giorno la loro "impronta di carbonio" per provare ad avere comportamenti più 'green'. Indicazioni precise sono state già diramate sulla raccolta differenziata e sulla presenza di fontanelle per riempire le proprie borracce, evitando le bottiglie di plastica. In ogni caso l'organizzazione, con il supporto della Global Tree Initiative, compenserà, con la piantumazione di nuovi alberi, parte dell'impronta ambientale generata.