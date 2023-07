Guerra, l’impatto dell’accordo sul grano sui prezzi alimentari

1/7 ©Ansa

La Russia ha deciso di non estendere l’accordo sul grano che scadeva ieri, 17 luglio, con una decisione che il rappresentante di Mosca all’Onu ha definito “irrevocabile”. Di fatto, significa che il Cremlino non garantirà più il passaggio sicuro dei rifornimenti di grano ucraino attraverso il Mar Nero. Ma perché Mosca ha deciso di non proseguire con l’accordo? E perché la comunità internazionale è in agitazione? Di questo si è parlato nell'ultima puntata di Numeri, l'approfondimento di SkyTG24, andata in onda il 17 luglio

Guerra Russia-Ucraina, scade l'accordo sul grano e Mosca nega la proroga