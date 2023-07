Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 16 luglio. LIVE

In almeno metà dell'Ucraina sono scattati allarmi nella notte. Esplosioni a Kharkiv, allarmi anche a Sumi, Poltava e Zaporizhzhia. Il gruppo Wagner continua a far parlare di sé. “Il gruppo legalmente non esiste”, dice il presidente russo Putin che racconta l'incontro al Cremlino avvenuto 5 giorni dopo l'ammutinamento, dicendo di aver proposto un altro leader per il gruppo ma di aver ricevuto il no di Progozhin. Il capo dei mercenari ora sarebbe in Bielorussia, comunica il gruppo, che secondo il Pentagono non è più in Ucraina in modo significativo.





