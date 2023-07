Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 17 luglio. LIVE

I media russi parlano di due vittime dopo l'attacco di Kiev al ponte di Crimea, avvenuto durante la notte. Una campata sarebbe crollata, ci sarebbe anche un ferito. Stop al traffico delle auto. Le esplosioni potrebbero essere state provocate da un attacco ucraino con droni marini: lo scrive su Telegram il canale filorusso "Grey Zone".

Oggi scade l'accordo sul grano con la Russia.

E' ancora scontro tra Kiev e Mosca sull'uso delle bombe a grappolo. La fornitura all'Ucraina e il loro utilizzo "devono essere considerati un crimine", ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista ripresa dalla Tass, sottolineando che anche Mosca "ha uno stock sufficiente di tali bombe" che "finora non ha usato", ma "se vengono utilizzate contro di noi, ci riserviamo il diritto di usarle come misura speculare a tali azioni". E gli Usa avvertono: "Ucraina userà bombe a grappolo a breve".

Il leader di Mosca, poi, ha affermato che la controffensiva ucraina "non ha successo", valutando invece "positivamente" il corso dell'operazione militare speciale russa in Ucraina dove l'esercito di Mosca "sta agendo in modo eroico".





