Guerra Ucraina, cardinale Zuppi a Washington: prosegue missione pace

Il presidente della Cei sarà a Washington da oggi e fino a mercoledì come inviato del Papa per discutere della missione di pace

Il cardinale Matteo Zuppi sarà da oggi, e fino a mercoledì 19 luglio, a Washington come inviato del Papa per discutere della missione di pace in Ucraina ( AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG ). Lo comunica la sala stampa della Santa Sede.

La visita

Il presidente della Cei sarà accompagnato da un officiale della Segreteria di Stato. "La visita - si legge nella nota - si svolge nel contesto della missione intesa alla promozione della pace in Ucraina e si propone di scambiare idee e opinioni sulla tragica situazione attuale e di sostenere iniziative in ambito umanitario per alleviare le sofferenze delle persone più colpite e più fragili, in modo particolare i bambini".