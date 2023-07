5/13 ©Getty

Fonti dell'Sbu citate da Rbc-Ucraina dichiarano che l'attacco è un'operazione speciale delle forze navali e del Servizio di sicurezza (Sbu) ucraini: "Il ponte è stato attaccato con l'ausilio di droni di superficie. È stato difficile raggiungerlo, ma alla fine è stato fatto". In precedenza il capo dell'Sbu, Vasily Malyuk, aveva detto che il ponte era un obiettivo legittimo per Kiev. L'Sbu commenta ufficialmente in modo ironico l'attacco: "Usignolo, mio caro fratello, il ponte si è addormentato di nuovo... E una volta... due! P.S. La musica è folk. Parole dell'Sbu"

