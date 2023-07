Ucraina, code di vacanzieri russi in Crimea: 6 ore di attesa

Questa mattina erano otto i chilometri di coda per percorrere il Ponte di Crimea o Ponte di Kerch, maxi infrastruttura da 3 miliardi di dollari voluta personalmente da Putin per collegare la penisola occupata con la Federazione russa

Lunghe code di vacanzieri russi si sono formate verso le spiagge della Crimea, penisola sul Mar Nero annessa nel 2014 da Mosca. Il pericolo dei bombardamenti con i droni e la possibilità che la Crimea diventi un obiettivo della controffensiva ucraina non sembra fermare l'esodo estivo verso le località di mare. ( GUERRA IN UCRAINA: LA DIRETTA )

Le code sul Ponte di Crimea

Questa mattina erano otto i chilometri di coda per percorrere il Ponte di Crimea o Ponte di Kerch, maxi infrastruttura da 3 miliardi di dollari voluta personalmente da Putin per collegare la penisola occupata con la Federazione russa. Il tempo di attesa per l'attraversamento è stimato in cinque ore, secondo il responsabile per i trasporti dell'amministrazione russa locale, Nikolai Lukashenko, citato dall'agenzia Ria Novosti. Sabato la coda aveva raggiunto nove chilometri e domenica di otto. Solo durante la notte si è ridotta leggermente, a sei chilometri, per tornare poi ad allungarsi.