Ucraina, Mosca: nessuna mobilitazione dopo ritiro Wagner

"Non c'è bisogno di una nuova ondata di mobilitazione in Russia e non ce ne sarà alcuna dopo il ritiro della Wagner dalla zona dell'operazione militare speciale in Ucraina". Lo ha detto alla Tass il capo del comitato di difesa della Duma, Andrey Kartapolov. "Il presidente Putin - ha aggiunto - è stato chiaro e preciso affermando che non ci sarà una nuova mobilitazione. C'è un reclutamento pianificato di militari su base contrattuale, c'è una formazione pianificata di unità e distaccamenti, compresa la riserva, e il loro addestramento è in corso. Non c'è bisogno di organizzare un'altra ondata di mobilitazione oggi e non ce ne sarà nel prossimo futuro"..