Guerra Russia-Ucraina, i video della marcia del gruppo Wagner su Mosca

Sky News e il Centro per la Resilienza dell’Informazione (CIR) hanno verificato più di 130 filmati dell'avanzata del convoglio guidato da Prigozhin verso la capitale russa, evento diventato virale sui social network e paragonabile, per quantità di materiale, a quello che risale ai primi giorni del conflitto

Più di 130 video della Marcia di Wagner a Mosca sono stati verificati e rivisti da Sky News e dal Centro per la Resilienza dell’Informazione (CIR), rendendo l’incidente di sabato una delle documentazioni più pubblicate del conflitto ucraino.

“Era dai tempi dei primi giorni dell’invasione russa che i nostri investigatori del CIR non vedevano così tante immagini in un periodo così corto”, ha detto Belen Carrasco-Rodriguez, vicedirettrice de “Eyes on Russia project”.

Questo tipo di ribellione aperta è impossibile da nascondere dallo sguardo del mondo digitale.