Guerra Ucraina Russia, le ultime news di oggi 18 luglio. DIRETTA

Durante la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha esortato i paesi Onu a unire le forze per restituire i bambini rapiti dalla Russia ai loro genitori in Ucraina. "Voglio invitare tutti voi a unire le forze con le organizzazioni internazionali, le autorità ucraine e le organizzazioni non governative per indagare sulle deportazioni dalla Russia e trovare insieme modi per riportare questi bambini a casa", ha detto la Baerbock citata dall'agenzia Ukrinform. Secondo il database nazionale ucraino Children of War, dal febbraio 2022 oltre 19.500 bambini sono stati rapiti dai territori occupati dai russi e deportati in altre aree controllate da Mosca o in Russia. Di questi, 385 bambini sono stati restituiti mentre migliaia rimangono dispersi.