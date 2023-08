Ucraina, chi è la donna che passava informazioni per uccidere Zelensky

E' stato sventato un attentato al presidente dell'Ucraina Zelensky, stando a fonti interne. Ed è stata arrestata la donna, che lavora in un negozio all'interno di una base militare, che passava informazioni alle spie russe. Lo stesso Zelensky ha rivelato di essere stato avvisato dai servizi segreti del tentativo di attentato, congratulandosi con i suoi uomini per la brillante operazione. Del resto, per lui questa non è una novità: è già scampato a diversi tentativi di assassinio. Gli scontri sul campo proseguono. Inoltre, a giornata di ieri ha visto anche la liberazione (su cauzione) de metropolita Pavel, capo della Chiesa ortodossa filorussa in Ucraina ed ex vicario del monastero delle Grotte di Kiev. Lo riportano i media ucraini che citano l'avvocato Nikita Chekman. (LA DIRETTA)