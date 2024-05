Israele, ministro Gantz: "Piano per Gaza o lasciamo il governo". LIVE

Il ministro israeliano Benny Gantz ha dato un ultimatum al premier Netanyahu: se entro l'8 giugno non verrà formalizzato un piano d'azione generale su Gaza, che includa il futuro politico della Striscia "in una direzione Usa-Ue-araba", il leader centrista lascerà l'esecutivo d'emergenza. Immediata la risposta di Netanyahu: "Parole vane, invece di ultimatum a Hamas, Gantz lo fa a me". La diplomazia Usa è in azione per fermare l'assalto a Rafah dove circa 800mila palestinesi sono stati costretti a fuggire. Sono almeno 64 i palestinesi morti a seguito di attacchi israeliani nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore. Lo sostiene Al Jazeera in base ai report dei propri corrispondenti sul campo.





