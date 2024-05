Ungheria, scontro fra barche sul Danubio: 2 morti e 5 dispersi

È stato avviato un procedimento penale contro ignoti con l'accusa di aver messo in pericolo il traffico acquatico, provocando molteplici morti. La causa dell'incidente non è ancora stata chiarita

Una grande nave de crociera e un piccolo motoscafo si sono scontrati mentre navigavano sul Danubio, non lontano dalla capitale ungherese Budapest; il bilancio delle vittime è di due morti e 5 dispersi, che si trovavano sul motoscafo. Secondo quanto riferito dalla polizia, la notte scorsa, in un villaggio che si trova 55 chilometri a nord di Budapest, è stato soccorso un uomo che perdeva sangue dalla testa; è emerso che era scampato a un incidente fluviale e i soccorsi hanno esplorato la zona, finendo per recuperare i corpi di due persone e un piccolo motoscafo con i segni di una collisione.