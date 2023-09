Accordo sul grano, Putin pone due condizioni dopo incontro con Erdogan

Il dialogo tra i leader di Russia e Turchia è stato "molto costruttivo". A dirlo è il portavoce del Cremlino in seguito al vertice tenuto ieri a Sochi. Oggi il presidente turco torna sull'argomento, parlando di "buoni risultati" in merito alla ripresa dell'accordo sul grano. "La Russia ha due richieste particolari", ha spiegato Erdogan

Nessun nuovo accordo sul grano. L’ incontro di ieri a Sochi tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan non ha portato ai risultati sperati e la discussione sul possibile rilancio dell'export dei cereali ucraini rimane in stallo. I colloqui, come ha riferito il portavoce del Cremlino, sono stati "molto costruttivi": tuttavia, i due Paesi non sono giunti alla firma di alcun documento. All’indomani del colloquio Erdogan apre però all’ottimismo affermando che crede che presto saranno ottenuti "buoni risultati".

Le condizioni di Putin

La Russia è uscita dall’accordo a luglio, bloccando di fatto l’esportazione di grano dall’Ucraina. Il presidente turco Erdogan si è proposto come mediatore, tenendosi sempre in contatto con Putin e proponendosi anche di discutere la questione con il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Per Erdogan l’incontro non è stato inutile e ritiene che presto si potranno ottenere "buoni risultati". "La Russia ha due richieste particolari - ha spiegato il leader di Ankara - Una riguarda il collegamento della Banca russa dell'Agricoltura al sistema Swift e la seconda riguarda l'assicurazione per le navi utilizzate nei trasporti".