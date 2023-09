Tajani: "Accordo sul grano Ucraina Russia sarebbe passo verso la pace"

"L'accordo sulla via del Mar Nero per portare grano anche a molti Paesi africani deve essere perseguito. Quindi bene Erdogan se promuove questa operazione, che è un piccolo passo verso la pace". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando l'incontro di oggi a Sochi fra Erdogan e Putin con i giornalisti, a margine di una visita alla Città Proibita, a Pechino, nel secondo giorno della sua visita ufficiale in Cina (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Tajani ha ribadito che oggi, nell'incontro con Wang Yi, chiederà di fare "pressione su Putin affinché faccia qualche passo indietro sulla guerra un Ucraina". "Non è facile - ha puntualizzato Tajani -, la guerra non si concluderà in qualche settimana, ma noi non dobbiamo mai rinunciare alla via della diplomazia. Tutte le iniziative - so che presto verrà qui anche l'inviato del Papa - devono quindi essere sostenute".