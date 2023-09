Russia, oggi incontro Putin-Erdogan: focus su grano, ma non solo

È in programma a Sochi il faccia a faccia tra il presidente turco e il suo omologo russo. Il punto più importante all'ordine del giorno è il corridoio del grano. Ma i temi sul tavolo sono diversi: dalla guerra in Ucraina allo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca, fino alla questione del gas. Erdogan spera che i colloqui sul trasporto dei cereali possano diventare un trampolino di lancio per negoziati di pace più ampi tra Kiev e Mosca ascolta articolo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di mondo

È in programma oggi a Sochi, in Russia, l’incontro tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il suo omologo russo Vladimir Putin. Il punto più importante all'ordine del giorno è il corridoio del grano. Ma i temi sul tavolo sono diversi: dalla guerra in Ucraina allo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca, fino alla questione del gas (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).

Il focus sul grano Tra i focus dell’incontro, quindi, il grano. Si parlerà, in particolare, di un possibile rilancio del patto che aveva permesso l'esportazione in sicurezza del grano ucraino attraverso il Mar Nero. La Russia lo ha interrotto a metà luglio, vincolando il suo rinnovo all'applicazione del memorandum tra Mosca e l'Onu per togliere tutti gli ostacoli alle esportazioni dei cereali e dei fertilizzanti russi provocati dalle sanzioni. "Si prevede che il presidente Vladimir Putin discuterà in dettaglio sia le questioni bilaterali sia quelle regionali durante l'incontro a Sochi. Tuttavia, il punto più importante all'ordine del giorno sarà il corridoio del grano", ha spiegato il canale di notizie turco Trt Haber. Prima della visita di Erdogan, il ministro degli Esteri Hakan Fidan ha incontrato a Mosca il suo omologo russo Sergey Lavrov. "Si prevede che i due leader affronteranno la questione nei loro colloqui da una prospettiva più strategica", ha aggiunto Trt Haber. Gli altri temi Il canale ha fatto sapere che i temi al centro dell’incontro saranno anche altri. "All'ordine del giorno ci sarà anche il progetto di trasferire il gas russo in Europa attraverso la Turchia", ha spiegato. Erdogan e Putin, poi, "valuteranno gli sviluppi regionali, compresa la guerra". Altro tema dell'incontro, lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. vedi anche Brics, Putin: "Rinnoveremo accordo grano a nostre condizioni"

I rapporti tra Erdogan e Putin

Quello di oggi è il primo incontro di Erdogan con Putin da ottobre. Il presidente turco spera che i colloqui sul trasporto dei cereali possano diventare un trampolino di lancio per negoziati di pace più ampi tra Kiev e Mosca. Erdogan è uno dei pochi leader della Nato a mantenere rapporti con Putin. La loro relazione, stretta ma a volte tumultuosa, sembra essere diventata più forte da quando la Russia ha lanciato la cosiddetta “operazione militare speciale” in Ucraina nel febbraio 2022. La decisione di Putin di tagliare e rinviare i pagamenti turchi per il gas russo ha contribuito ad attenuare gli effetti della crisi economica, che è quasi costata a Erdogan la rielezione a maggio. Da parte sua, Istanbul ha deciso di non aderire alle sanzioni occidentali contro Mosca ed è diventata luogo privilegiato per l'accesso dei russi a diversi prodotti e servizi. Erdogan, tuttavia, di recente ha irritato Mosca per aver fornito armi all'Ucraina sostenendo la sua ambizione di aderire alla Nato. vedi anche Russia-Ucraina, Erdogan proporrà a Putin cessate fuoco anticipato

Tajani: “Un incontro importante” Quello di oggi tra Erdogan e Putin "è un incontro importante e credo che si debba fare di tutto per trovare un accordo su tutte le questioni che riguardano la guerra”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando coi giornalisti durante la visita alla Città Proibita a Pechino. “L'accordo sulla via del Mar Nero, che deve portare grano anche a molti Paesi africani, deve essere perseguito. Bene se Erdogan promuove questa operazione, che è un piccolo passo verso la pace", ha aggiunto. vedi anche Tajani: "Accordo sul grano Ucraina Russia sarebbe passo verso la pace"