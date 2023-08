Mosca: "Abbattuti 4 droni ucraini, 2 in regione della capitale". LIVE

"All'inizio di oggi, il tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con i droni è stato sventato", ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato. "Due droni, che sono stati individuati dalle strutture di difesa aerea in servizio e soppressi dai sistemi di guerra elettronica, si sono schiantati sul territorio della Regione di Bryansk" nella Russia occidentale, prosegue la nota sottolineando che altri "due droni sono stati individuati e distrutti dalle difese aeree sopra il territorio della regione di Mosca". "In seguito a questi attacchi terroristici sventati non ci sono state vittime", conclude il ministero.