Il gruppo Wagner viene registrato legalmente in Bielorussia

Il gruppo paramilitare russo Wagner parteciperà all formazione delle truppe di Minsk. Soddisfazione dal presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko che ha dato il suo parere favorevole all”istruzione” dei militari bielorussi

La Wagner di Yevgeny Prigozhin è stata registrata ufficialmente in Bielorussia, dove la sua attività è stata classificata come "istruzione". La notizia viene riportata dall’agenzia russa Ria Novosti citando il registro delle entità legali e degli imprenditori del Paese. (LEGGI TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA SULLA GUERRA UCRAINA-RUSSIA)

Lukashenko soddisfatto

La compagnia militare privata russa di Yevgeny Prigozhin è stata registrata dal Comitato esecutivo del distretto di Osipovichi. La sua attività è classificata tra quelle indicate come "altri tipi di istruzione". Nelle scorse settimane il presidente Aleksandr Lukashenko aveva detto che la Wagner contribuisce alla formazione delle truppe bielorusse.