G20: India non invita Ucraina a vertice Nuova Delhi, c'è la Russia

Arriva il chiarimento della Nato, dopo la bufera per le parole del capo-segreteria dell'Alleanza, Jenssen, sull'ipotesi della rinuncia da parte di Kiev di alcuni territori in cambio della pace con Mosca, e l'ingresso dell'Ucraina nel blocco atlantico. Una possibilità giudicata "ridicola" dal consigliere di Zelensky. In serata la stessa Nato ha precisato con un comunicato ufficiale: "la nostra posizione sull'integrità dell'Ucraina non cambia". Fa discutere inoltre, sul piano diplomatico, la clamorosa decisione dell'India, Paese ospitante del prossimo G20 in programma tra un mese, di non invitare Kiev all'assise internazionale. Ammessa invece la presenza della Russia. Intanto Volodymyr Zelensky ha fatto visita alle sue truppe lungo la linea del fronte meridionale nella regione di Zaporizhzhia, dove i comandanti hanno sottolineato la necessità di sistemi di combattimento elettronici e sistemi di difesa aerea. Sul campo intanto le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico su larga scala tornando a colpire dopo settimane Lutsk, Leopoli e Dnipro, mentre Vladimir Putin è tornato ad accusare l'Occidente: "Alimenta i conflitti nel mondo, tra cui quello in Ucraina, con azioni egoistiche e neocoloniali."





