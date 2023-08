1/23 ©Ansa

Il 9 e il 10 settembre in India si terrà il 18° incontro dei leader del G20, a cui si aggiungeranno 8 Stati non membri, invitati dal Paese ospitante, più gli ospiti permanenti tra i quali c’è la Spagna. L’India ha scelto di non invitare l'Ucraina, aggiungendo che la Russia è stata invece invitata nonostante gli appelli a espellerla dal gruppo. Ogni anno spetta al Paese ospitante decidere quali non membri invitare. Kiev era stata invitata al summit in Indonesia nel 2022 e al G7 in Giappone a inizio anno

G20, l'India non invita l'Ucraina