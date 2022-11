G20 Bali, Xi Jinping rimprovera il premier canadese Justin Trudeau

É diventato virale il faccia a faccia avuto dietro le quinte del G20 (LO SPECIALE DI SKY TG24) tra il leader cinese Xi Jinping e il premier canadese Justin Trudeau. In un fuorionda ripreso da una tv del Paese nordamericano, Xi rimprovera il collega perché avrebbe reso pubblico i contenuti del bilaterale con Trudeau, ossia le infiltrazioni asiatiche che preoccupano Ottawa. “Quello che abbiamo discusso ieri è trapelato sui giornali. Non è appropriato, non è così che si svolta la conversazione”, dice il presidente gesticolando parecchio e con l’aiuto dell’interprete. “Noi crediamo in un dialogo libero e aperto. Continuerò ad essere costruttivo, ma ci saranno cose sulle quali non saremo d’accordo”, replica Trudeau. “Se sei sincero possiamo comunicare, altrimenti è difficile. Creiamo le condizioni prima”, ribatte Xi tenendo la mano in maniera piuttosto nervosa, per chiudere apparentemente in fretta la discussione.