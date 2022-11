1/15 ©Ansa

Si è conclusa con una cena di gala al Garuda Wisnu Kencana di Bali (nella foto) la prima giornata del G20 in Indonesia. I tavoli sono stati allestiti nel parco che è uno dei principali siti d'importanza culturale dell'Indonesia, e i leader mondiali si sono presentati indossando gli abiti tradizionali del Paese: camicia sgargiante per gli uomini e scialle per le donne

