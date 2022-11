G20 a Bali, 4 donne su 41 al tavolo. Meloni unica capo di governo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo I protagonisti del G20 sono in grande maggioranza uomini. Al tavolo della sessione di aperura, che si è tenuta oggi 15 novembre a Bali, in Indonesia, siedono 41 partecipanti. Di questi solo quattro donne. Giorgia Meloni è l’unica a ricoprire l’incarico di capo di governo (G20: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

Incontri bilaterali

Fra oggi e domani la neo-premier incontrerà in Indonesia i grandi della terra riuniti per il G20 e avrà incontri bilaterali con i leader mondiali: vedrà il presidente Usa Joe Biden, quello cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Narendra Modi. Non è al momento in programma alcun incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, con il quale sono in corso attriti a causa della gestione dei migranti. La riunione con Biden oggi 15 novembre. Durante il colloquio si parlerà della cooperazione "sulle sfide globali condivise" comprese quelle poste dalla Cina e degli sforzi in corso per aiutare l'Ucraina a "difendersi dall'aggressione russa".