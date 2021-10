G20, quali sono i Paesi membri

Il vertice del G20 , quest'anno, si terrà a Roma, il weekend del 30 e 31 ottobre, sotto la presidenza italiana. I Paesi che fanno parte del forum internazionale rappresentano più del 80% del Pil mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della popolazione del pianeta. L'evento riunisce quindi le principali economie del mondo. Ecco quali sono gli Stati che ne fanno parte, in maniera permanente oppure su invito ( G20, TUTTI I VERTICI DEI LEADER MONDIALI ).

Come indicato sul sito ufficiale del G20 , i Paesi membri sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud Africa, Turchia e Unione Europea. A questi si aggiunge la Spagna, che è un invitato permanente del G20. L’Unione europea è rappresentata , nello specifico, dal presidente della Commissione europea e dal presidente del Consiglio europeo. Va poi precisato che, ogni anno, la Presidenza invita alcuni altri Paesi che partecipano a pieno titolo ai lavori del G20, in qualità di ospiti. Vi partecipano inoltre diverse organizzazioni internazionali e regionali.

I Paesi della Troika

Va sottolineato anche che il G20 non ha un segretariato permanente: l’agenda del Gruppo e le sue attività vengono stabilite dalla Presidenza di turno, anche in collaborazione con gli altri Paesi membri. Per assicurare la continuità dei lavori è stata istituita una Troika, "composta dal Paese che detiene la Presidenza, il suo predecessore ed il suo successore", viene spiegato sul sito ufficiale dell'evento. La Troika è quindi attualmente composta da Italia (presidenza 2021), Arabia Saudita (presidenza 2020) e Indonesia (presidenza 2022).