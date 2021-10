10/17 ©Ansa

Nel 2014 il G20 si è tenuto il 15 e 16 novembre in Australia, a Brisbane. Il vertice è ricordato per l’incertezza sulla presenza della Russia, al centro delle polemiche per l’abbattimento del volo Malaysia Airlines e il sostegno ai ribelli filorussi nel conflitto nel sud-est dell’Ucraina. Alla fine Putin partecipò. Il summit segnò l’esordio di Matteo Renzi in rappresentanza italiana