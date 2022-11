G20 Bali, al via lo storico incontro fra Biden e Xi Jinping. DIRETTA

È iniziato con una calorosa stretta di mano lo storico incontro fra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping, a margine del G20 di Bali, in Indonesia. È la prima volta che i due leader si incontrano di persona da quando sono a capo dei rispettivi Paesi. Il vertice è iniziato intorno alle 10.30 ora italiana e dovrebbe durare circa due ore, ma non è escluso che possa prolungarsi. "Come leader delle principali economie del mondo, dobbiamo gestire la competizione dei due nostri Paesi. È un piacere incontrarti", ha detto il il numero uno della Casa Bianca, nelle battute iniziali del bilaterale. Sul tavolo alcuni temi che dividono e creano tensione fra i due Paesi, come la mancata condanna dell'invasione russa in Ucraina da parte di Pechino, ma anche Taiwan, i diritti umani nella regione cinese dello Xinjiang e alcune questioni commerciali.

