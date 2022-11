Giorgia Meloni da oggi al G20 di Bali, tutti gli incontri in programma

Al momento non è in programma alcun incontro con il presidente francese Emmanuel Macron dopo la querelle scoppiata con il governo di Parigi sul caso migranti ascolta articolo Condividi

Dal presidente degli Stati Uniti a quello cinese Xi Jinping passando per il primo ministro indiano Narendra Modi. Debutto sul palcoscenico della politica internazionale per Giorgia Meloni, arrivata a Bali per il primo viaggio in Asia da presidente del Consiglio (G20, IL LIVEBLOG).

Nessun incontro in programma con Macron approfondimento G20, quali sono i Paesi membri Martedì e mercoledì la neo-premier incontrerà in Indonesia i grandi della terra riuniti per il G20. Il presidente del Consiglio avrà incontri bilaterali con i leader mondiali: secondo quanto trapela vedrà il presidente statunitense Joe Biden, quello cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Narendra Modi. Mentre, al momento, non è in programma alcun incontro con il presidente francese Emmanuel Macron dopo la querelle scoppiata con il governo di Parigi sul caso migranti. L’incontro con il numero uno della Casa Bianca si terrà il 15 novembre, a margine del G20 di Bali. Durante il colloquio si parlerà della cooperazione "sulle sfide globali condivise" comprese quelle poste dalla Cina e degli sforzi in corso per aiutare l'Ucraina a "difendersi dall'aggressione russa".

L'Italia sulla scena politica internazionale approfondimento G20 a Bali, programma e temi in agenda: tutto quello che c'è da sapere Il summit cade al termine di una serie di appuntamenti internazionali che hanno posto l’Italia al centro della scena politica internazionale, catalizzando anche gli interessi nazionali sui temi di politica estera: dal primo viaggio a Bruxelles per un faccia a faccia con le massime istituzioni Ue alle emergenze climatiche affrontate al Cop27 di Sharm el-Sheikh all’incontro, ancora, con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Un’agenda che è servita per confermare la collocazione euroatlantica del Paese e per ribadire i legami con l’Europa. Ora, in Indonesia, i temi si sposteranno sulla geopolitica internazionale.