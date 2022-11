G20 a Bali, i leader che parteciperanno al summit in Indonesia. FOTO

Al vertice del 15 e 16 novembre, il primo dall’inizio della guerra in Ucraina, non ci sarà il presidente russo: Mosca sarà rappresentata dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nonostante il suo Paese non faccia parte del G20, dovrebbe intervenire in videoconferenza. Presenti leader europei, con il debutto sulla scena internazionale di Gorgia Meloni e Rishi Sunak, e mondiali fra cui il controverso erede al trono saudita Mohammad bin Salman