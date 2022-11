9/14 ©Getty

PACE (FALLITA) DI OSLO - Un altro snodo cruciale nella storia recente sono gli accordi di Oslo tra Israele e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp). Nel 1993 la firma dell’intesa, che avrebbe dovuto portare alla pace, è suggellata dalla foto del primo ministro israeliano Yitzhak Rabin e del leader palestinese Yasser Arafat che si stringono la mano sotto lo sguardo del presidente Usa Bill Clinton. Gli accordi però, anche per via dell’omicidio di Rabin, non reggeranno