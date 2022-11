Non si è fatta male la first lady indonesiana sorretta dal marito che le stava accanto e soccorsa subito dal personale dello staff presidenziale. Iriana Joko Widodo è scesa dall'aereo come se nulla fosse, e ha salutato i presenti che stavano lì ad accoglierla

Piccolo fuori programma in occasione dell'arrivo a Bali del presidente indonesiano, Joko Widodo che farà gli onori di casa in occasione del vertice G20 in programma il 15 e 16 novembre. Scendendo dall'aereo presidenziale la first lady Iriana Joko Widodo scivola sulla scaletta e cade a terra. Si rialza subito senza problemi, aiutata dal marito e dallo staff.