Kiev: "Ucraina è il Paese più minato al mondo"

"Oggi l'Ucraina è il Paese più pesantemente minato al mondo. Centinaia di chilometri di campi minati, milioni di ordigni esplosivi, in alcune parti della linea del fronte fino a cinque mine per metro quadrato". Ad affermarlo è il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, che in un'intervista al Guardian ha lanciato un appello urgente agli alleati occidentali affinché "aumentino e accelerino" l'addestramento delle forze di sminamento già fornito da alcune nazioni, inclusa la Gran Bretagna.

Milioni di ordigni esplosivi

I campi minati "sono un serio ostacolo per le nostre truppe, ma non insormontabili. Abbiamo genieri esperti e attrezzature moderne, ma sono estremamente insufficienti per il fronte che si estende per centinaia di chilometri a est e a sud dell'Ucraina", ha affermato Reznikov.