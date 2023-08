Ucraina, bombe russe su Dnipropetrovsk, vittime e feriti. LIVE

L'amministrazione Usa smentisce l'ipotesi di una possibile adesione alla NATO concessa all'Ucraina in caso di cessione di parte dei suoi territori a favore della Russia. Lo ha detto il portavoce del Consiglio della sicurezza nazionale, John Kirby durante un briefing. "Non c'è niente su questo. Non è esatto", ha detto Kirby rispondendo alla domanda di un giornalista sulle discussioni sullo scambio di territori ucraini per l'adesione alla NATO. Kirby ha sottolineato che la posizione delle autorità statunitensi è che in futuro l'Ucraina potrà diventare un membro della NATO, e i paesi membri dell'Alleanza lo hanno confermato durante l'ultimo vertice di Vilnius.