Ucraina, su copertina Playboy modella sopravvissuta a raid

Bikini in metallo e benda su un occhio. È Iryna Bilotserkovets la protagonista della copertina dell’ultimo numero di Playboy Ucraina, il primo dall’inizio della guerra. Lo storico magazine, infatti, era stato sospeso l’anno scorso. Oggi torna in edicola scegliendo la modella (e conduttrice televisiva) sopravvissuta a un attacco a Kiev nei primi giorni dell’invasione. Una “guerriera sexy e coraggiosa” che porta sul suo corpo i segni del conflitto. Playboy l’ha scelta per quello che definisce un “numero storico”. Tra i simboli della resistenza ucraina, Iryna Bilotserkovets oggi lavora in un'associazione di artisti e musicisti che organizzano eventi per le truppe in prima linea.