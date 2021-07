Marilyn, Naomi, Pamela: le copertine storiche di Playboy. FOTO

8/14 ©ANSA

La copertina con Kim Basinger è del 1983, anno in cui l’attrice recita a fianco di Robert Redford e Glenn Close ne “Il migliore” di Barry Levinson, pellicola che la porta alla candidatura ai Golden Globe come migliore attrice non protagonista, e in “Follia d'amore” di Robert Altman - Hugh Hefner, una vita tra conigliette e “Playboy Mansion”. FOTOSTORIA

