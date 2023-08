Guerra Ucraina Russia, abbattuto un drone su Mosca. LIVE

La difesa aerea russa ha distrutto un drone in avvicinamento su Mosca, riferisce il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin citato dai media locali. Lo spazio aereo sopra l'aeroporto Vnukovo di Mosca è stato chiuso e poco dopo riaperto, secondo quanto riporta l'agenzia Tass citando i servizi del traffico aereo russo. La Bielorussia "aiuterà sempre la Russia", ma se gli ucraini non varcheranno i confini bielorussi, Minsk non entrerà in guerra contro Kiev. Lo ha detto il presidente Aleskandr Lukashenko in un'intervista. Lukashenko ha ammesso che alcune unità dell'esercito russo sono entrate durante il conflitto in territorio ucraino dalla Bielorussia.

Il battaglione Azov è tornato al fronte in Ucraina ed è già impegnato in combattimenti: lo ha dichiarato oggi il capo del dipartimento di pianificazione della Guardia Nazionale, Mykola Urshalovych, come riporta l'emittente statale Suspilne. I soldati di Azov, ha precisato, hanno iniziato a svolgere missioni di combattimento nell'area della foresta di Serebryanske, nella regione di Lugansk.





