Guerra Ucraina, Zelensky licenzia funzionari addetti al reclutamento

Decisione presa per sradicare un sistema di corruzione che consente in particolare ai coscritti di sfuggire all'esercito

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato il licenziamento di tutti i funzionari regionali incaricati del reclutamento militare per sradicare un sistema di corruzione che consente in particolare ai coscritti di sfuggire all'esercito. "Arricchimento illegale, legalizzazione di fondi ottenuti illegalmente, profitti illeciti, trasporto illegale attraverso il confine di coscritti. La nostra soluzione: licenziamo tutti i commissari militari", ha annunciato Zelensky su Telegram (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).