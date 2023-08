Ucraina, Lavrov: no alla guerra nucleare ma un deterrente serve

La Russia rimane "pienamente impegnata nel principio che la guerra nucleare è inaccettabile", crede che "non ci possano essere vincitori in un tale conflitto e di conseguenza non vada mai scatenato". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in un'intervista citata dall'agenzia Tass. "E' necessario prevenire qualsiasi scontro militare tra potenze nucleari, perché rischia di trasformarsi in uno scontro nucleare: l'obiettivo più importante attualmente è che ogni potenza nucleare eserciti la massima moderazione", ha sottolineato Lavrov. L'intelligence statunitense stima che la controffensiva dell'Ucraina non riuscirà a raggiungere Melitopol, la città chiave del sud-est del Paese. Lo riferiscono al Washington Post fonti anonime al corrente di tali informazioni al momento considerate riservate, una previsione che se si rivelasse corretta, significherebbe che Kiev non riuscirebbe a raggiungere uno dei principali obiettivi della sua controffensiva, ovvero riuscire entro l'anno a bloccare il corridoio terrestre che collega la Russia alla Crimea.

Nel frattempo il New York Times rivela: "Sono 500mila i soldati russi e ucraini morti o feriti durante il conflitto".









