Russia, crolla rublo. Oggi riunione straordinaria della Banca Centrale

È in programma oggi la riunione straordinaria del board della Banca di Russia, nella quale si attende un innalzamento dei tassi d’interesse ancora maggiore rispetto all’aumento del mese scorso, quando hanno toccato quota 8,5%. La mossa servirà, almeno in parte, ad arginare la caduta libera del rublo: a seguito del calo delle entrate dalle esportazioni di energia la valuta russa, dopo avere subito una caduta nelle ultime settimane, ha toccato ieri i livelli più bassi dal marzo del 2022, poco dopo l'inizio dell'operazione militare russa in Ucraina. II dollaro ha sfondato la barriera psicologica dei 100 rubli e l'euro quella dei 110 rubli.