Ucraina, Lukashenko: “La guerra si poteva evitare, ora si può fermare”

Il presidente bielorusso in un'intervista ha dichiarato che "è necessario e possibile" fermare il conflitto ucraino "in qualsiasi momento". Il leader di Minsk ha poi precisato che la Bielorussia "non entrerà in guerra", ma continuerà sempre ad "aiutare la Russia"

“La Bielorussia aiuterà sempre la Russia”

Lukashenko ha poi precisato che Minsk non entrerà in guerra, a meno che gli ucraini non attraversino il confine. In ogni caso, la Bielorussia garantirà sempre il suo appoggio al Cremlino. "Se voi ucraini non attraversate il nostro confine – ha sottolineato il presidente bielorusso – non parteciperemo mai a questa guerra, a questa guerra calda, ma aiuteremo sempre la Russia". Lukashenko ha poi ammesso che, all’inizio del conflitto nel febbraio 2022, alcune truppe russe sono entrate dalla Bielorussia in Ucraina, confermando una notizia già di pubblico dominio. "Perché le truppe russe hanno varcato il confine tra la Bielorussia e l'Ucraina nella regione di Chernobyl dovreste chiederlo a Zelensky", ha aggiunto.