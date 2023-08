Guerra Ucraina, Kiev rivendica attacchi a ponte Crimea. VIDEO

Il Servizio di sicurezza civile ucraino (Sbu) ha confermato per la prima volta la responsabilità degli attacchi dell’ottobre 2022 e di luglio 2023 e ha fornito alla Cnn in esclusiva i video dell'attentato del mese scorso. "È stato un momento molto emozionante per tutti noi e per la nostra vittoria, che sicuramente arriverà presto", ha detto il capo dell'Sbu, Vasyl Maliuk