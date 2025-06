Musk pubblica su X esami delle urine per dimostrare che non si droga

In risposta alle recenti accuse mosse dal New York Times di aver fatto “uso intenso” di sostanze stupefacenti, Elon Musk ha diffuso sul proprio profilo X i risultati di un test antidroga, che smentisce tali assunzioni. Il mese scorso, infatti, la prima testata giornalistica americana aveva pubblicato un articolo in cui sosteneva che Musk, il più grande donatore di Trump durante la sua ultima campagna elettorale, assumeva ketamina, ecstasy e funghi allucinogeni, citando persone a conoscenza delle sue attività. Oggi, dopo più di due settimane dalla comparsa delle accuse, Musk ha pubblicato sul proprio social network, X, i presunti risultati (negativi) di un test di laboratorio condotto l'11 giugno scorso da "Fastest Labs of South Austin" in Texas, dopo il prelievo di un campione di urina.