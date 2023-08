Ucraina, Kuleba: non ci fidiamo di Putin ma siamo aperti a mediazione

In un'intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri ucraino si esprime così sul recente summit in Arabia Saudita in cui Pechino ha firmato una dichiarazione a sostegno dell'integrità territoriale del Paese

"Non siamo disposti a negoziare direttamente con Putin, non ci fidiamo di lui. Però una mediazione da parte di terzi è possibile". In un'intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri ucraino Kuleba si esprime così sul recente summit in Arabia Saudita in cui Pechino ha firmato una dichiarazione a sostegno dell'integrità territoriale dell'Ucraina (GUERRA RUSSIA-UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).